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TOKİ arsa müzayedesi için geri sayım: 61 ilde 725 arsa satışında şartlar belli oldu

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 14:24
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1
TOKİ arsa müzayedesi için geri sayım: 61 ilde 725 arsa satışında şartlar belli oldu

TOKİ’nin 61 ilde satışa çıkaracağı 725 arsanın müzayedesi için geri sayım başladı. Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek müzayede ile alıcıyla buluşacak arsaların ödeme koşulları ve açık artırmaya katılım şartları da belli oldu. Emlak yönetim tarafından yapılan açıklamaya göre belirli lotlarda 4 yıla kadar vade imkanı sunulacak. Aynı zamanda peşin ödemelerde indirim uygulanacak. İşte ayrıntılar…

2
TOKİ arsa müzayedesi için geri sayım: 61 ilde 725 arsa satışında şartlar belli oldu

Arsa almayı planlayanlar için güzel haber TOKİ’den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada 61 ilde 725 muhtelif arsanın müzayede ile satışa çıkarılacağı duyurulurken, şartlar da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar…

3
TOKİ arsa müzayedesi için geri sayım: 61 ilde 725 arsa satışında şartlar belli oldu

ÖDEME KOŞULLARI BELLİ OLDU

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 61 ilde satışı gerçekleşecek 725 arsa için belirli lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sunulurken, bazı lotlarda peşin ödeme seçeneği ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunuluyor.

4
TOKİ arsa müzayedesi için geri sayım: 61 ilde 725 arsa satışında şartlar belli oldu

EN DÜŞÜK TEMİNAT BEDELİ 50 BİN TL

TOKİ’nin düzenlediği arsa müzayedesine katılmak isteyen alıcıların ödemesi gereken teminat bedelleri de belli oldu. Arsaların muhammen bedellerine göre belirlenenler teminatlar 50 bin TL’den başlarken, en yüksek teminat tutarı 50 milyon TL oldu. İşte muhammen bedellere göre teminat tutarlarının ayrıntıları;

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TOKİ arsa müzayedesi için geri sayım: 61 ilde 725 arsa satışında şartlar belli oldu

Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL

Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL

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TOKİ arsa müzayedesi için geri sayım: 61 ilde 725 arsa satışında şartlar belli oldu

61 İLDE 725 ARSA

TOKİ tarafından satışa çıkarılan 725 arsa, Ankara, İstanbul ve İzmir’in de dahil olduğu yurt genelinde 61 ilde bulunuyor. İşte araların yer aldığı illerin listesi;

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon.

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TOKİ arsa müzayedesi için geri sayım: 61 ilde 725 arsa satışında şartlar belli oldu

TOKİ ARSA MÜZAYEDE TARİHLERİ AÇIKLANDI

TOKİ tarafından 61 ilde satışa çıkarılan 725 arsanın müzayedesi 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günlerinde saat 10:30’da geçekleşecek.

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