TOKİ arsa satış müzayedesi yarın başlıyor! Arsa alacaklar elini çabuk tutsun: 61 ilde 725 arsa satılacak

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İstanbul
TOKİ’nin arsa satış müzayedesi için geri sayım başladı. 61 ilde satışa çıkacak 725 arsa için açık artırmalar 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan farklı büyüklüklerdeki arsalar, uygun imkanlarla alıcıyla buluşacak. İşte TOKİ arsa satışında katılım koşulları ve ödeme planı…
TOKİ hayata geçirdiği arsa satış müzayedesi ile vatandaşları heyecanlandırdı. 61 ilde yer alan 725 arsanın açık artırma ile satışa çıkarılacağı duyurulurken, katılım şartları ve ödeme planları da günler öncesinden belli oldu. Buna göre hem yatırım hem de kullanım amacıyla satışa çıkan arsalar yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade ile alınabilecek. İşte detaylar…
TOKİ tarafından 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek müzayedeler ile satışa çıkan yapılan 61 ildeki 725 arsa için belirli lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sunulacak. Bazı lotlarda peşin ödeme seçeneği ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunuluyor.
TOKİ’nin düzenlediği arsa müzayedesine katılmak isteyen alıcıların ödemesi gereken teminat bedelleri de belli oldu. Arsaların muhammen bedellerine göre belirlenenler teminatlar 50 bin TL’den başlarken, en yüksek teminat tutarı 50 milyon TL oldu. İşte muhammen bedellere göre teminat tutarlarının ayrıntıları;
Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL
Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL
Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL
TOKİ tarafından satışa çıkarılan 725 arsa, Ankara, İstanbul ve İzmir’in de dahil olduğu yurt genelinde 61 ilde bulunuyor. İşte araların yer aldığı illerin listesi;
Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon.
TOKİ tarafından 61 ilde satışa çıkarılan 725 arsanın müzayedesi 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günlerinde saat 10:30’da geçekleşecek.
Açık artırmalar, 05 - 06 Kasım 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.