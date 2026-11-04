TOKİ arsa satış müzayedesi yarın başlıyor! Arsa alacaklar elini çabuk tutsun: 61 ilde 725 arsa satılacak

Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL

Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL