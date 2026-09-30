TOKİ kiralık sosyal konut kurası ne zaman? İstanbul 15 bin konut için tarih belli oldu mu?

İstanbul’da uygun fiyatlı kiralık konut imkanından yararlanmak isteyen binlerce kişi için gözler şimdi kura sürecine çevrildi. TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde başvurular geride kalırken, şartları karşılayan adaylar arasından yapılacak seçim için geri sayım başladı. Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre 1071 konutun hak sahibi ekim ayında belli olacak. Peki TOKİ kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek, kura tarihi belli oldu mu? İşte 2026 TOKİ kiralık konut projesinde son durum…

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından İstanbul’da hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi’nde başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada 1071 konutun hak sahiplerinin ekim ayında gerçekleştirilecek kura ile belirleneceğini duyurdu.

Ancak açıklamada kura için ekim ayının hangi günü olduğu belirtilmedi. Bu nedenle TOKİ kiralık sosyal konut kurasının kesin tarihi henüz netleşmiş değil.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kura sonucunda hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından ilk anahtar teslimlerinin yapılması planlanıyor. Bakan Murat Kurum, şartları sağlayan vatandaşlar arasından 1071 konutun sahiplerinin ekim ayında belirleneceğini ve ilk anahtarların da teslim edileceğini açıkladı.

Kura tarihinin ve anahtar teslim sürecinin detaylarının TOKİ ve Bakanlık tarafından yapılacak yeni duyurularla netleşmesi bekleniyor.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTALARI NELER?

İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinden yararlanabilmek için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Proje kapsamında;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Evli olmak,

En az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul’da ikamet etmek,

Hane gelirinin 100 bin liranın altında olması,

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartları aranıyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından şartları karşılayan adayların inceleme süreci gerçekleştirilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ TL OLACAK?

TOKİ’nin İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde kira bedelleri konut tipine göre değişiklik gösterecek.

Kira bedellerinin 1+1 konutlarda 10 bin TL’den, 2+1 konutlarda 12 bin TL’den, 3+1 konutlarda 15 bin TL’den ve 4+1 konutlarda 18 bin TL’den başlaması planlanıyor.

Konut tiplerinin de ailelerin durumuna göre belirlenmesi öngörülüyor. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuk sahibi ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri sunulacak.

İSTANBUL KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİNDE KAÇ KONUT VAR?

İstanbul’da hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk aşamada 1071 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler inceleme sürecine ve ardından gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. TOKİ kiralık sosyal konut kura tarihi açıklandığında detaylar TOKİ’nin resmi duyuruları üzerinden paylaşılacak.