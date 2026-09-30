TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alımı yapacak! TÜBİTAK aday araştırmacı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

TÜBİTAK'ın proje personeli alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru sürecini ve koşulları araştırmaya başladı. İstihdam edilecek 105 proje personelinin yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta eğitim görmesi şartı bulunurken diğer koşullara TÜBİTAK'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Peki TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alımı başvuruları ne zaman?

TÜBİTAK 105 ADAY ARAŞTIRMACI ALIMI HANGİ BİRİMLERE YAPILACAK?

İstihdam edilecek kısmi süreli 105 proje personeli, Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.

Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görevlendirilecek.

TÜBİTAK ADAY ARAŞTIRMACI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?



Başvurular için gereken koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin diğer tüm bilgilere TÜBİTAK'ın internet sitesinden (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.

Başvurular 4 Kasım 2026 saat 17.00'ye kadar kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

TÜBİTAK ADAY ARAŞTIRMACI ALIMI BAVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜBİTAK 105 proje personeli alımı için başvurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru süreci 4 Kasım 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek.