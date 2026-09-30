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Ekonomi
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:05

TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alımı yapacak! TÜBİTAK aday araştırmacı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli görev yapmak üzere 105 proje personeli (aday araştırmacı) alımı yapacak. 2026-2027 akademik yılında 3. veya 4. sınıfta eğitim gören adayların başvurabileceği alım için son tarih belli oldu. Peki başvurular ne zaman, şartlar neler? İşte ayrıntılar...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alımı yapacak! TÜBİTAK aday araştırmacı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:05

TÜBİTAK'ın proje personeli alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru sürecini ve koşulları araştırmaya başladı. İstihdam edilecek 105 proje personelinin yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta eğitim görmesi şartı bulunurken diğer koşullara TÜBİTAK'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Peki TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alımı başvuruları ne zaman?

TÜBİTAK 105 ADAY ARAŞTIRMACI ALIMI HANGİ BİRİMLERE YAPILACAK?

İstihdam edilecek kısmi süreli 105 proje personeli, ve 'de görev yapacak.

TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alımı yapacak! TÜBİTAK aday araştırmacı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görevlendirilecek.

TÜBİTAK ADAY ARAŞTIRMACI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?


Başvurular için gereken koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin diğer tüm bilgilere TÜBİTAK'ın internet sitesinden (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.
Başvurular 4 Kasım 2026 saat 17.00'ye kadar kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 

TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alımı yapacak! TÜBİTAK aday araştırmacı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

TÜBİTAK ADAY ARAŞTIRMACI ALIMI BAVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜBİTAK 105 proje personeli alımı için başvurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru süreci 4 Kasım 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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#Kocaeli
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