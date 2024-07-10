TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar gündem olmuştu! Enflasyon sepeti verileri internet sitesinden kaldırıldı

10 Temmuz 2024 11:09 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:07

TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL

TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL

TÜİK’in verilerine ve enflasyon hesaplamasına karşın gelişmeler sürüyor. Son olarak TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın gelen eleştirilere cevap vermesinin ardından TÜİK'in açıkladığı enflasyon sepeti verileri internet sitesinden kaldırdı. Böylece 2 yıl sonra açıklanan enflasyon sepeti verileri yeniden silindi.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ KALDIRDI

TÜİK, enflasyon sepeti verilerini sildi.

2022’den bu yana ilk kez enflasyon sepetini internet sitesinde yer almıştı. Konu üzerine birçok tartışma yaşandı.

En son Nisan 2022’de açıklanan sepet, Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş tarafından hesaplanınca tartışmalar yeniden alevlendi.

Bunun üzerine TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya önemli açıklamalar yaptı.

Şeffaflık adına önemli bir adım olan TÜİK Başkanı'nın açıklamaların ardından kurumdan dikkat çeken bir hamle geldi.

TÜİK, enflasyon sepetini sitesinden kaldırdı. Kurum, geçmiş bültenlerde yer alan madde fiyatları tablolarını internet sitesinden silindi.