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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:39

Tüketici güven endeksi açıklandı: Son 6 yılın en yüksek seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerine göre Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Tüketici güven endeksi açıklandı: Son 6 yılın en yüksek seviyesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (), ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 90,8 iken bu ay yüzde 1,3 yükselerek 91,9 oldu.

Tüketici güven endeksi açıklandı: Son 6 yılın en yüksek seviyesi

Bu değerle endeks, Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, söz konusu dönemde 92,9 seviyesindeydi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, eylülde aylık yüzde 0,1 azalışla 75,4'ten 75,3'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 93,1 iken yüzde 0,6 artışla eylülde 93,7 olarak belirlendi.

Geçen ay 89,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,5 yükselişle 89,8 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105,1 iken bu ay yüzde 3,6 artışla 108,8 olarak gerçekleşti.

GöstergeAğustos DeğeriEylül DeğeriAylık Değişim (%)
Tüketici Güven Endeksi90,891,9+%1,3
Mevcut Dönemde Hanenin Maddi Durumu75,475,3-%0,1
Gelecek 12 Aylık Dönemde Hanenin Maddi Durum Beklentisi93,193,7+%0,6
Gelecek 12 Aylık Dönemde Genel Ekonomik Durum Beklentisi89,489,8+%0,5
Gelecek 12 Aylık Dönemde Dayanıklı Tüketim Mallarına Harcama Yapma Düşüncesi105,1108,8+%3,6
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ETİKETLER
#eylül
#TÜİK
#tüketici güven endeksi
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#Tüketici Eğilim Anketi
#Ekonomi
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