Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:55
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

Ons altının haftalık %4'lük sert düşüşünün ardından yeni haftada 4.010 dolar seviyesine tutunma çabası öne çıkarken, Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen altındaki alım fırsatı ve teknik seviyelere dair analizlerini paylaştı.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığının altını çizen analistler; 3.985 dolar kritik desteğine dikkat çekerek petrol fiyatları, Fed faiz beklentileri ve ETF taleplerinin kalıcı toparlanmadaki ana belirleyici olacağını vurguladı.

 

2
Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

ALTINDA GÜNCEL FİYATLAMA VE SEVİYELER (26 EKİM 2026)

  • Ons Altın: 4.010 $

    (3.996 $ haftalık kapanış sonrası 4.000 $ psikolojik eşiği yeniden aşıldı)

  • Gram Altın: 6.410 TL

    (Son 3 ayın dip seviyelerinden hafif toparlanma eğilimi)

  • İlk Kritik Destek (Ons): 3.985 $

    (Ekim 2025 - Temmuz 2026 yükselen trend desteği)

  • İlk Direnç Noktası (Ons): 4.060 $

    (Yukarı yönlü hareketin devamı için aşılması gereken ilk bariyer)

  • Ana Direnç Bölgesi (Ons): 4.230 $

    (Piyasada kalıcı toparlanmanın başlaması için hedef seviye)

 

3
Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

OLE HANSEN: KAZANÇ İÇİN GEREKLİ 3 KRİTİK ŞART

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre, 3.985 dolar desteğinin korunması toparlanma ihtimali açısından hayati önem taşıyor. Ancak teknik desteklerin çalışmasının tek başına yeterli olmayacağını belirten Hansen, kalıcı yükseliş için şu 3 şartın gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor:

 

4
Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

  • 1. Enerji Fiyatlarının İstikrara Kavuşması: Petrol fiyatlarındaki yükselişin durması ve enerji kaynaklı enflasyon baskısının azalması.
  • 2. ETF ve Merkez Bankası Alımlarının Sürmesi: Merkez bankaları ve altın Borsa Yatırım Fonları (ETF) tarafındaki kurumsal talebin canlı kalması.
  • 3. Uzun Pozisyon Tasfiyesinin Sona Ermesi: Vadeli piyasalardaki uzun pozisyon kapatma baskısının durduğuna dair net işaretlerin görülmesi.

 

5
Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

PİYASALARI BASKILAYAN 3 TEMEL DİNAMİK

İran Gerilimi ve Petrol Riski

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri seçenekleri masada tutması petrol fiyatlarını tırmandırıyor. Enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu beslemesi, merkez bankalarının faizleri yüksek tutacağı beklentisini artırarak faiz getirisi olmayan altını baskılıyor.

 

6
Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

Fed'in Faiz Politikası ve Beklentiler

27-28 Ekim Fed toplantısında faizin sabit tutulması beklenirken, piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir artış ihtimali fiyatlanıyor. Enflasyon vurgusunun korunması ons altındaki toparlanmayı sınırlandırabilir.

 

 

7
Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

Tahvil Getirileri ve Teminat İhtiyacı

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %5 seviyesinin altına gerilemesine ve Dolar Endeksi'nin 101,6 seviyesinde sakinleşmesine rağmen; borsalardaki düşüşler nedeniyle oluşan teminat tamamlama ihtiyacı, yatırımcıları likit altın pozisyonlarını satmaya zorluyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.