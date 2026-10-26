Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

OLE HANSEN: KAZANÇ İÇİN GEREKLİ 3 KRİTİK ŞART

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre, 3.985 dolar desteğinin korunması toparlanma ihtimali açısından hayati önem taşıyor. Ancak teknik desteklerin çalışmasının tek başına yeterli olmayacağını belirten Hansen, kalıcı yükseliş için şu 3 şartın gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor: