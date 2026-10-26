Uzman isim altın için rakam verdi! İşte yükselişin şifreleri

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İstanbul
Ons altının haftalık %4'lük sert düşüşünün ardından yeni haftada 4.010 dolar seviyesine tutunma çabası öne çıkarken, Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen altındaki alım fırsatı ve teknik seviyelere dair analizlerini paylaştı.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığının altını çizen analistler; 3.985 dolar kritik desteğine dikkat çekerek petrol fiyatları, Fed faiz beklentileri ve ETF taleplerinin kalıcı toparlanmadaki ana belirleyici olacağını vurguladı.
Ons Altın: 4.010 $
(3.996 $ haftalık kapanış sonrası 4.000 $ psikolojik eşiği yeniden aşıldı)
Gram Altın: 6.410 TL
(Son 3 ayın dip seviyelerinden hafif toparlanma eğilimi)
İlk Kritik Destek (Ons): 3.985 $
(Ekim 2025 - Temmuz 2026 yükselen trend desteği)
İlk Direnç Noktası (Ons): 4.060 $
(Yukarı yönlü hareketin devamı için aşılması gereken ilk bariyer)
Ana Direnç Bölgesi (Ons): 4.230 $
(Piyasada kalıcı toparlanmanın başlaması için hedef seviye)
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre, 3.985 dolar desteğinin korunması toparlanma ihtimali açısından hayati önem taşıyor. Ancak teknik desteklerin çalışmasının tek başına yeterli olmayacağını belirten Hansen, kalıcı yükseliş için şu 3 şartın gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor:
İran Gerilimi ve Petrol Riski
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Fed'in Faiz Politikası ve Beklentiler
27-28 Ekim Fed toplantısında faizin sabit tutulması beklenirken, piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir artış ihtimali fiyatlanıyor. Enflasyon vurgusunun korunması ons altındaki toparlanmayı sınırlandırabilir.
Tahvil Getirileri ve Teminat İhtiyacı
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