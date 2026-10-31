Yapay zekâ devlerinde 1 trilyon dolarlık deprem! Nasdaq 3 ayın dibine çakıldı

ABD borsalarında yapay zekâ rüzgârı bu kez tersine döndü. Teknoloji devlerinin yapay zekâya ayırdığı dev bütçelerin ne zaman kazanca dönüşeceği sorusu, yatırımcıların satışa yönelmesine neden oldu. Amazon'un artan yatırım harcamaları ve Intel'in nakit sıkıntısına işaret eden açıklamaları, teknoloji hisselerinde sert düşüşleri beraberinde getirdi. Cuma günü Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,48 gerileyerek yaklaşık üç ayın en düşük seviyesini gördü. S&P 500 yüzde 1,56, Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,71 değer kaybetti.

Satışların boyutu piyasa değerlerine de yansıdı. Nasdaq 100'de şimdiye kadar yaşanan kayıp 1,3 trilyon doları aşarken, teknoloji devlerinin bilançolarına ilişkin endişeler Wall Street'in gündemine oturdu.