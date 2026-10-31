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Yapay zekâ devlerinde 1 trilyon dolarlık deprem! Nasdaq 3 ayın dibine çakıldı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:50
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Yapay zekâ devlerinde 1 trilyon dolarlık deprem! Nasdaq 3 ayın dibine çakıldı

ABD borsalarında yapay zekâ rüzgârı bu kez tersine döndü. Teknoloji devlerinin yapay zekâya ayırdığı dev bütçelerin ne zaman kazanca dönüşeceği sorusu, yatırımcıların satışa yönelmesine neden oldu. Amazon'un artan yatırım harcamaları ve Intel'in nakit sıkıntısına işaret eden açıklamaları, teknoloji hisselerinde sert düşüşleri beraberinde getirdi. Cuma günü Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,48 gerileyerek yaklaşık üç ayın en düşük seviyesini gördü. S&P 500 yüzde 1,56, Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,71 değer kaybetti.

Satışların boyutu piyasa değerlerine de yansıdı. Nasdaq 100'de şimdiye kadar yaşanan kayıp 1,3 trilyon doları aşarken, teknoloji devlerinin bilançolarına ilişkin endişeler Wall Street'in gündemine oturdu.

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Yapay zekâ devlerinde 1 trilyon dolarlık deprem! Nasdaq 3 ayın dibine çakıldı

INTEL'DE YÜZDE 29'LUK ÇÖKÜŞ: TARİHİ KAYIP KAPIDA

Teknoloji hisselerindeki sert satışların merkezinde Intel vardı. Şirket, bilgisayar pazarındaki zayıflığın yanı sıra üretimde yaşanan sorunlar ve kapasite artırımı için yapılan yüksek harcamalar nedeniyle bu yıl nakit yakacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Intel hisselerindeki düşüş yaklaşık yüzde 29'u buldu. Bu kaybın kapanışa yansıması halinde şirket, tarihinin en sert günlük değer kaybını yaşayacak.

Sarsıntı yalnızca Intel ile sınırlı kalmadı. Küresel çip üreticileri de satış baskısından payını aldı. Nvidia hisseleri yüzde 3,7, AMD hisseleri ise yaklaşık yüzde 10 geriledi. Yarı iletken endeksindeki düşüş yüzde 7'ye ulaştı. Sunucu ve bilgisayar üreticilerinde de tablo değişmedi. Dell hisseleri yüzde 10,4, HP hisseleri ise yüzde 8,7 değer kaybetti.

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Yapay zekâ devlerinde 1 trilyon dolarlık deprem! Nasdaq 3 ayın dibine çakıldı

AMAZON'UN YAPAY ZEKÂ FATURASI YATIRIMCIYI KORKUTTU

Piyasadaki satış dalgasını büyüten bir diğer gelişme Amazon cephesinden geldi. Şirketin üçüncü çeyrekte yüksek nakit çıkışı yaşaması ve gelecek yıl sermaye harcamalarını daha da artırmasının beklenmesi, yatırımcıların endişelerini körükledi. Amazon hisseleri yüzde 2 geriledi. Asıl soru ise yapay zekâ yatırımlarına harcanan milyarlarca doların ne zaman kâra dönüşeceği. Teknoloji şirketleri bu alandaki yarışta geri kalmamak için harcamalarını artırırken, yatırımcılar artık bu yatırımların finansal karşılığını görmek istiyor. Amazon ve Intel hisselerindeki kayıpların devam etmesi halinde, iki şirketin toplam piyasa değerinden yaklaşık 200 milyar dolar silinebileceği hesaplanıyor.

Nasdaq-100 endeksinin cuma günkü piyasa değeri kaybının 1 trilyon doları aşması, ekim ayındaki toplam kaybın ise 2 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

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Yapay zekâ devlerinde 1 trilyon dolarlık deprem! Nasdaq 3 ayın dibine çakıldı

ALPHABET, COİNBASE VE REDDİT DE SATIŞ DALGASINA YAKALANDI

Teknoloji hisselerindeki düşüş Alphabet'i de etkiledi. Bir önceki işlem gününde rekor kayıp yaşayan şirketin hisseleri gerilemeye devam etti. Açıklanan finansal sonuçlarda nakit çıkışlarının belirgin biçimde artması, yatırımcıların şirketin harcamalarına ilişkin kaygılarını büyüttü. Kripto para bağlantılı şirketlerde de sert satışlar görüldü. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık saldırı, sektördeki hisseler üzerinde baskı oluşturdu. Coinbase hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.

Günün en ağır darbelerinden birini ise Reddit aldı. Sosyal medya platformunun dördüncü çeyrekte günlük aktif tekil ziyaretçi sayısında düşük çift haneli oranda düşüş yaşanabileceği uyarısı, hisselerinde yüzde 28'lik kayba yol açtı.

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Yapay zekâ devlerinde 1 trilyon dolarlık deprem! Nasdaq 3 ayın dibine çakıldı

TEKNOLOJİDEN KAÇAN YATIRIMCI GÜVENLİ SEKTÖRLERE YÖNELDİ

Wall Street'te teknoloji hisseleri sert düşerken, yatırımcıların daha dayanıklı görülen sektörlere yöneldiği dikkat çekti. Temel tüketim ürünleri endeksi yüzde 1,6 yükselirken, sağlık sektörü endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Sağlık hisselerindeki yükseliş endeksi rekor seviyeye taşıdı.

Enerji şirketleri de satış dalgasından ayrıştı. Üçüncü çeyrek kâr beklentilerini aşan Chevron ve Exxon Mobil, sektöre destek verdi. Chevron hisseleri yüzde 1,7, Exxon Mobil hisseleri ise yüzde 1,2 yükseldi.

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