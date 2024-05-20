Eski Trabzonsporludan Fenerbahçe’ye ağır gönderme: Biraz güldüm izlerken

20 May 2024 12:30 - Güncelleme : 20 May 2024 12:37

Süper Lig'de bitime bir hafta kala oynanan dev derbi nefesleri kesti. Son iki haftaya lider giren Galatasaray, 6 puanlı lig ikincisi Fenerbahçe'ye karşı yaklaşık 70 dakika bir kişi fazla oynadığı maçta 1-0 mağlup oldu. Böylelikle şampiyonun kim olacağı son hafta oynanacak maçlara kalırken, Fenerbahçeli futbolcuların maç sonunda yaşadığı sevinç gündeme oturdu.

FENERBAHÇELİLER ÇOK KIZDI

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya koşarak büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcular elde etikleri zaferi kutlarken, Trabzonspor'un eski futbolcusu Giray Kaçar'dan gündeme oturan bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Fenerbahçe'nin Bursaspor'a son maçta şampiyonluğu kaptırdığı 2009-10 sezonunda Trabzonspor forması giyen Giray Kaçar, derbi galibiyetini kutlayan Fenerbahçelileri hedef aldı. Kaçar Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisiyle karşılanan paylaşamında "Bunların bu kadar sevinmesi bana Bursaspor maçını hatırlattı. Biraz güldüm izlerken, neyse iyi geceler" yorumunda bulundu.

TİMSAH SEVİNCİ UZUN ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un 1 puan önünde girdiği ligin son hafta maçında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmış, evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Bursaspor bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etmişti. Aynı anda Fenerbahçe Stadı'nda Bursaspor'un Beşiktaş ile berabere kaldığı şeklinde yapılan yanlış anons sonrası yüzlerce Fenerbahçeli taraftar sahaya girerek sevinç gösterisi yapmış, bir grubun yaptığı Bursaspor ile özdeşleyen timsah yürüyüşü uzun süre konuşulmuştu.



