Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Oy sayımı başladı

09 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 17:06

Canlı Anlatım Özeti OY SAYIMI BAŞLADI

ALİ KOÇ OYUNU KULLANDI

REKOR OY KULLANILDI

AYKUT KOCAMAN OYUNU KULLANDI

SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI

OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

ALİÇ KOÇ STADA GİRİŞ YAPTI

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

AZİZ YILDIRIM ÜLKER STADI'NDA

AÇILIŞ VEFA KÜÇÜK'TEN

STAT KAPILARI AÇILDI, KOŞU BAŞLADI!

09.06.2024 17:00

OY SAYIMI BAŞLADI

17.00 itibariyle sandıklar oy verme işlemine kapandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı işlemine geçildi.

09.06.2024 16:32

ALİ KOÇ OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, 27 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

09.06.2024 15:30

REKOR OY KULLANILDI

Saat 15:00 itibarıyla Fenerbahçe kongresinde katılım 22 bin barajını aştı. 2018'deki seçimde 21 bin 350 üye oy kullanmıştı. Bu seçim, Fenerbahçe'de kongreye katılım rekoru kırılmış oldu.

09.06.2024 15:10

AYKUT KOCAMAN OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arası ve 2017-2018 sezonlarında futbol A takımı teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da oy kullandı. Kısa bir açıklama yapan Kocaman; 'Söyleyecek en güzel şey, hayırlı uğurlu olsun. Çok demokratik bir ortamda gerçekleşiyor seçim. Umarım sonu da öyle olur' dedi. Deneyimli teknik adam daha sonra sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

09.06.2024 14:10

SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI

Ali Koç'un aday olması sonrası Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran, oyunu kullandı. Kısa bir açıklama yapan Saran; "Yeni dönemde Fenerbahçe artık Fenerbahçelilerle değil dışarıdaki düşmanlarla mücadele edecek. Öyle söylüyorlar. İnşallah öyle olacak. Her şey Fenerbahçe için." dedi.

09.06.2024 11:30

OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe başkanlık seçiminde şu ana kadar 8 bin 280 kişi oy kullandı.

09.06.2024 10:48

KATILIM ÇOK YOĞUN

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi çok yoğun bir katılımla devam ediyor.

09.06.2024 10:34

ALİÇ KOÇ STADA GİRİŞ YAPTI

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç stada gelerek, saha ortasına kurulan platformdaki yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

09.06.2024 10:00

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

Kurulan 47 adet sandıkta oy verme işlemi başladı. 27 nolu sandıkta Ali Koç, 46 nolu sandıkta Aziz Yıldırım oy kullanacak. Saat 17'de sandıklar kapanacak. Sayım başlayacak.

09.06.2024 09:45

AZİZ YILDIRIM ÜLKER STADI'NDA

Aziz Yıldırım oy kullanmak ve seçimi yerinden takip etmek üzere stada geldi. Suratının asık olduğu gözlemlenen Yıldırım'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

09.06.2024 09:35

AÇILIŞ VEFA KÜÇÜK'TEN

Vefa Küçük: "Güneşli bir gün, sıcak bir gün. İnşallah bu sıcak bu güneş sandığa da yansır ve katılım çok olur. Bugün katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 46 bin üyemizin oy verme hakkı var. 30-32 bin üyemizin gelmesini bekliyorum. Saat 09.00'a kadar iki başkan adayı da listelerini verdiler. Saat 17.00'ye kadar oy verme süresi var. Bugün ak mı, kara mı, Aziz Başkan mı, Ali Başkan mı belli olacak."

09.06.2024 09:30

STAT KAPILARI AÇILDI, KOŞU BAŞLADI!

Oy kullanmak için gelen üyeler Fenerbahçe Ülker Stadı'na alınmaya başladı. Bazı üyelerin stada girer girmez koşarak sandık başına gittikleri görüldü.

09.06.2024 09:15

STAT ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda oy vermek için erken saatte Ülker Stadı'na gelen kongre üyeler, stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yer: İstanbul