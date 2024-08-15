Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona eriyor! Teklifi kabul etti

15 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:35

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın boşluğunu Brezilya'dan dolduruyor! Jhon Arias için yapılan teklif ortaya çıktı

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın boşluğunu Brezilya'dan dolduruyor! Jhon Arias için yapılan teklif ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 25. şampiyonluk ve 5. yıldız parolasıyla başlayan Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da hareketli günler yaşıyor.

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na veda etmeye hazırlanıyor.

İLK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bonservis görüşmelerinde anlaşma sağladığı Rus ekibi Spartak Moskova'dan kendisine gelen ilk teklifi reddetmişti. Ruslar teklifini artırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞTI

Spartak Moskova, yaptığı ikinci teklifle Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmeyi başardı. Yıldız futbolcu Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu ile Spartak Moskova arasında anlaşma sağlanan sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Kerem ile Rus ekibi arasındaki sözleşme süresi 4 yıl olacak ve Kerem bu 4 yılın her bir yılı için 3 milyon Euro net maaş kazanacak. Ayrıca sözleşmede değişik bonuslar da yer alacak.

İMZA PARASI DA ÖDENECEK

Spartak Moskova, Kerem’e maaşının dışında imza parası da ödeyecek.

Kerem Aktürkoğlu, bu anlaşmayla Spartak Moskova’nın en çok kazanan futbolcusu olacak.

GALATASARAY NE KADAR BONSERVİS KAZANACAK?

Kulüpler arasında yapılan pazarlıkların sonunda anlaşma sağlanan bonservis bedeli de belli oldu.

Rus ekibi, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Kulüplerin kısa sürede transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

54 MAÇTA 15 GOL-9 ASİST

Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Kerem Aktürkoğlu, 2023-24 sezonunda 54 maça çıkarken 15 gol attı ve 9 da asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyordu.