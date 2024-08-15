Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona eriyor! Teklifi kabul etti
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ilk teklifini geri çevirdiği Spartak Moskova ile maaş konusunda anlaşma sağladı. Yıldız ismin transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 25. şampiyonluk ve 5. yıldız parolasıyla başlayan Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da hareketli günler yaşıyor.
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na veda etmeye hazırlanıyor.
İLK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bonservis görüşmelerinde anlaşma sağladığı Rus ekibi Spartak Moskova'dan kendisine gelen ilk teklifi reddetmişti. Ruslar teklifini artırdı.
KEREM AKTÜRKOĞLU SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞTI
Spartak Moskova, yaptığı ikinci teklifle Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmeyi başardı. Yıldız futbolcu Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.
KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Kerem Aktürkoğlu ile Spartak Moskova arasında anlaşma sağlanan sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Kerem ile Rus ekibi arasındaki sözleşme süresi 4 yıl olacak ve Kerem bu 4 yılın her bir yılı için 3 milyon Euro net maaş kazanacak. Ayrıca sözleşmede değişik bonuslar da yer alacak.
İMZA PARASI DA ÖDENECEK
Spartak Moskova, Kerem’e maaşının dışında imza parası da ödeyecek.
Kerem Aktürkoğlu, bu anlaşmayla Spartak Moskova’nın en çok kazanan futbolcusu olacak.
GALATASARAY NE KADAR BONSERVİS KAZANACAK?
Kulüpler arasında yapılan pazarlıkların sonunda anlaşma sağlanan bonservis bedeli de belli oldu.
Rus ekibi, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.
Kulüplerin kısa sürede transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
54 MAÇTA 15 GOL-9 ASİST
Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Kerem Aktürkoğlu, 2023-24 sezonunda 54 maça çıkarken 15 gol attı ve 9 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyordu.