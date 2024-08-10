Gaziantep FK Deian Sorescu'nun bonservisini aldı

10 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 14:13

Gaziantep Futbol Kulübü, art arda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

SORESCU'NUN BONSERVİSİ ALINDI

Gaziantep ekibi, devam eden transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Rumen futbolcu Deian Sorescu'yu bonservisiyle transfer etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kırmızı-siyahlı, kulübü Rakow ile de anlaştıktan sonra 26 yaşındaki Deian Sorescu ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

17 MAÇTA 4 GOL-2 ASİST

Gaziantep FK forması ile geçtiğimiz sezon ikinci yarısında 17 resmi maça çıkan Sorescu, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.