Gaziantep FK Deian Sorescu'nun bonservisini aldı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 14:13
Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Deian Sorescu'yu bonservisiyle kadrosuna kattı.
Gaziantep Futbol Kulübü, art arda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
SORESCU'NUN BONSERVİSİ ALINDI
Gaziantep ekibi, devam eden transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Rumen futbolcu Deian Sorescu'yu bonservisiyle transfer etti.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Kırmızı-siyahlı, kulübü Rakow ile de anlaştıktan sonra 26 yaşındaki Deian Sorescu ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
17 MAÇTA 4 GOL-2 ASİST
Gaziantep FK forması ile geçtiğimiz sezon ikinci yarısında 17 resmi maça çıkan Sorescu, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı