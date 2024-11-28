Kenan Yıldız 'Golden Boy Web' ödülünü kazandı

28 Kasım 2024 01:26 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 01:37

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy Web" ödülünü kazandı. Golden Boy ödülü ise Barcelonalı Lamine Yamal'ın oldu.

Juventus​'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız​, parlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, İtalya'da taraftarların oylarıyla belirlenen "Golden Boy Web" ödülüne layık görüldü.

Kenan Yıldız'ın ödül aldığı kategori dışında İtalyan en iyi 21 yaş altı oyuncu olarak ise Michael Kayode seçildi.

GOLDEN BOY ÖDÜLÜ BARCELONALI YILDIZA

Tuttosport'un 2003 yılından bu yana sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verdiği "Golden Boy" ödülünü ise Barcelona forması giyen 17 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal aldı. Genç oyuncu yaz aylarında EURO 2024'te İspanya ile şampiyon oldu.