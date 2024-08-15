Mauro Icardi Galatasaray'a ihtar çekti mi? Kulüpten açıklama geldi

15 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:45

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00’de Konyaspor’a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılarda Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Konya yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

" MAURO ICARDİ'YE "22 AĞUSTOS'A KADAR ÖDEME YAPILACAK"

Mauro Icardi’ye 22 Ağustos’a kadar ödeme yapılacağını ve şu an için konuyla alakalı hiçbir sorun olmadığını söyleyen Yazgan, “Mauro Icardi, dünyada çok önemli bir marka ve çok ciddi de bir şirket aynı zamanda. Muhasebesi, avukatı, menajerleri var ve onların çok ciddi görevleri var. Görevlerinin arasında da günü gelen ödemeyi muhatabına hatırlatmak. Bize, 22 Ağustos’a kadar ödememiz olduğuna dair bir anımsatma mesajı geldi. Avrupa’ya giden takımlar senede 4 defa borçsuzluk evrakı alıyorlar. 30 Haziran’da biz borçsuzluğu geçmişiz. 22 Ağustos’a kadar bu ödeme yapılacak, 23 Ağustos’ta bu ödeme yapılmamışsa bir sorun var diyebiliriz. Ama bugün itibariyle böyle bir problem yok” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün Mauro Icardi'nin alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.