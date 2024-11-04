Mourinho'nun taklası dünya basınında! 'Bacağını çimlerin üzerinde bırakıyordu'

04 Kasım 2024 11:20 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:21

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor'a karşı son saniyelerde galibiyeti getire göl sonrası yaşadığı sevinç dünya basınında geniş yankı buldu. İşte yansımalar...

Trabzonspor - Fenerbahçe tartışmalı pozisyonları Bein Trio'da yorumlandı! Gol iptali ve penaltı kararları için flaş yorumlar! 'VAR müdahalesi yanlış!'

Trabzonspor - Fenerbahçe tartışmalı pozisyonları Bein Trio'da yorumlandı! Gol iptali ve penaltı kararları için flaş yorumlar! 'VAR müdahalesi yanlış!'

Mustafa Sarıgül'den Mourinho'ya tepki: Türk futbolu Almanya, İtalya ve Fransa'dan da öndedir!

Mustafa Sarıgül'den Mourinho'ya tepki: Türk futbolu Almanya, İtalya ve Fransa'dan da öndedir!

Süper Lig'in 11. haftası dev bir heyecan fırtınasına sahne olurken Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u son saniyelerde bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Amrabat'ın 90+12. dakikada gelen golüyle zafere uzanan sarı-lacivertliler gol sonrası büyük coşku yaşarken özellikle Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sevinci gündeme oturdu. Sahaya fırlayıp yerde kaymak isteyen ancak çimlere takılarak takla atan Portekizli çalıştırıcının bu halleri dünya spor medyasında da geniş yer buldu.

"İMZA HAREKETİ OLAN SEVİNCİ BU KEZ BAŞARAMADI"

İngiliz basınından Mirror, Mourinho'nun kutlaması için, "Amrabat'ın muhteşem bitirişi, Mourinho'nun kariyeri boyunca gördüğümüz türden bir duygu ve kutlama yaşamasını sağladı" ifadelerine yer verdi.

Daily Mail ise Jose Mourinho'nun imza hareketi olan dizleri üzerinde kayarak gol sevinci kutlamasını yaparken bu kez başarılı olamadığını belirtti. Haberde "61 yaşındaki oyuncu bu kez Porto ve Real Madrid günlerinden farklı olarak bunu başaramadı ve yüzüstü çimlere yapıştı" denildi.

Portekiz basınından O Jogo Jose Mourinho'nun Amrabat'ın golünden sonra kendisini sahaya attığını belirtirken golü kutladığı anlara dair görüntüleri paylaşırken Record "Mourinho, golden sonra oldukça duygu yüklüydü Ancak sahaya girerek dizleri üzerinde kaydığı harekette terslik yaşadı ve takla attı" yorumunda bulundu.

"BACAĞINI SAHANIN ÜZERİNDE BIRAKACAKTI"

Marca ise son saniye golünün ardından yaşananları şu şekilde aktardı: "Amrabat'ın golü sonrası Jose Mourinho sahaya atladı ve büyük bir çılgınlık yaşandı. Portekizli, o kadar çok kutlama yaptı ki sonunda çimenlerin üzerinde takla atarak uçup gitti."

İspanyol medyasından El Mundo Deportivo Amrabat'ın golüyle tüm Fenerbahçe teknik heyeti ve oyuncularının çılgın bir kutlamaya imza attığını belirtirken "Jose sahaya girdi ve dizlerinin üzerinde kaydı, tökezledi ve neredeyse bacağını sahanın üzerinde bırakacaktı." ifadelerini kullandı.