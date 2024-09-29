Ozan Tufan sahayı koltuk değnekleri ile terketti!

29 Eylül 2024 20:35 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:39

Trabzonspor'un Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Ozan Tufan, stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig​'in 7. hafta maçında Trabzonspor​, evinde konuk ettiği Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin 37. dakikasında bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ozan Tufan​, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Tufan'ın yerine Muhammed Cham oyuna girdi.

Müsabakanın ardından 29 yaşındaki futbolcu, koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Sağ ayak bileğinde burkulma olan Ozan Tufan'ın durumu yarın çekilecek MR sonrası belli olacak.