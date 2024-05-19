Son dakika! Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: "Delikanlılığın varsa gel, bekliyorum"

19 May 2024 23:42 - Güncelleme : 19 May 2024 23:48

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından ortalık karıştı. Ali Koç'un galibiyeti kutlamak için stada gelmesinin ardından yöneticiler arasında olaylar çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olaylar ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"SÖZDE POLİS KORUMASI ALTINDAYIZ"

"Her iki takımın da taraftarları stattan ayrıldı. Ben de ayrıldım, olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişi buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağıza alınamayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Sözde polis koruması adı altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden alıyor?"

"BU PROVOKASYON NİYE?"

"Lig başladığından beri, yok "Hakemleri tartaklayın" yok "Hakemlerin peşine düşün" diyen bu zat, maç bittikten sonra... İnsanlar dağılmış, burada sadece 2 görevli kalmış. Belli bir güruhla gelip insanları tartaklama cesaretini nereden alıyorsun? Buradan devlete, içişleri bakanlığına, emniyete sesleniyorum; polisler nerede? Polis nezaretinde içeri girip bizim adamlarımızı tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne? Bu provokasyon niye?"

"YÜREĞİN YETİYORSA GEL BURADAYIM!"

"Bu vandalizmin kabul edilebilir bir yanı yok. Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Delikanlılığın varsa gel. Devletin artık bunu sorması lazım. Polisin, İçişleri Bakanı'nın müdahale etmesi lazım."