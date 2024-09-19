Son dakika! Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi karaborsa bilet açıklaması!

19 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:39

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi karaborsa bilet operasyonu yaptı. Sarı-lacivertiler, cumartesi günü oynanacak dev maç öncesi karaborsa bilet iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig​'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe​, ezeli rakibi Galatasaray​'ı cumartesi günü Kadıköy'de konuk edecek.

Zorlu maça 2 gün kala Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, karaborsa bilet operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelesi, Fenerbahçe – Galatasaray müsabakası öncesinde de devam etmektedir.

"KOMBİNELERİ İPTAL EDİLDİ!"

Bu kapsamda; resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir.

İptal edilen kombineler, bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır.

"YASAL İŞLEMLER DEVAM EDECEK!"

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı şekilde 3. kişilere karaborsa ortamında satış yapan veya müsabakalara başka kişi passolig kartlarıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlere devam edilecek olup; bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir.

"KARABORSA SUÇTUR!"

Karaborsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, karaborsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın, maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkla sürecektir."