Son dakika | Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesi feshedildi

17 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:00

Trabzonspor'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Transfer dönemini fırtına gibi giren bordo-mavililerde bir ayrılık daha yaşandı. Karadeniz temsilcisi, Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

KOURBELİS'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır." denildi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALMIŞTI

Güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro civarında gösterilen 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha bordo-mavili takımla sözleşmesi bulunuyordu.