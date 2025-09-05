Denizin ortasında ölüm kalım savaşı! Küçük çocuk metrelerce sürüklendi
Denizde bin 200 meçtre sürüklenen 6 yaşındaki çocuğun kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı. Olay, 2 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi sahilinde meydana geldi. Babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Üzerinde can yeleği bulunan çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik’e haber verildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 6 yaşındaki çocuğu bin 200 metre açıkta bota aldı. Sağlık durumu iyi olan belirlenen küçük çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
