İznik Gölü gizemini saklamıyor: Sular çekildi, yılların sırrı ortaya çıktı!

Bursa'da İznik Gölü'nün Orhangazi sahili kıyısında, suların çekilmesiyle birlikte tarihi eser olduğu düşünülen çok sayıda sütun başlığı gün yüzüne çıktı.

Vatandaş tarafından tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu. Yüzmek için suya giren vatandaş, suların çekildiği noktada çok sayıda büyük boyutta bir taş olduğunu fark etti. Suyun içindeki sütun başlıklarını inceleyen vatandaş üzerinde işlemeler olduğunu fark edince durumu İznik Müze Müdürlüğüne bildirdi.

TARİHİ ESERLERİN GEÇMİŞİ ARAŞTIRILIYOR

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye giden Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o noktaya giderek güvenlik önlemi aldı. Suyun içinde bulunan sütun başlıklarının hangi tarihe ait olduğu yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.