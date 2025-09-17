Kar, sis ve fırtına engel değil! Yerel rehberle birlikte dağcıların hedefi Ağrı Dağı zirvesi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na ilgi yoğun. Eylül ayında bile zirvesinde beyaz örtüsü olan Ağrı Dağı'nda dağcılar kar, sis ve fırtınaya rağmen tırmanmaya devam ediyor. Birçok dinde kutsal kabul edilen, terörden arındırıldıktan sonra yeniden tırmanışa açılan ve yılın her döneminde dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirmek isteyen bir grup dağcı, yerel rehber Cuma Saltik öncülüğünde kar, tipi ve şiddetli rüzgara rağmen tırmanış yaptı.