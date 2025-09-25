Kirpi ve kedi kardeşliği! Aynı kaptan yediler

Düzce Yığılca'da yaşayan bir vatandaş, bahçesindeki yavru kedileri beslemek için bir kaba yemek bıraktı. Vatandaş, kediler yemeği yediği sırada yanlarına bir kirpinin de yaklaşarak aynı kaptan yemeye başladığını fark etti. Farklı türden iki hayvanın yemeğini sakince paylaştığı anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, "Doğada her canlıya yakın olmak ne kadar güzel bir şey" ifadelerini kullandı. Görüntülerde kirpinin yavru kedilerle birlikte herhangi bir tedirginlik yaşamadan yemek yediği anlar yer alıyor.