Kurşun yağdırdı ama kaçamadı! Kamera görüntüleri ele verdi

Adana'da 13 Ağustos’ta sabaha karşı 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde yüzünü kar maskesiyle gizleyen İ.K., arkadaşı Halil İbrahim İ. ile birlikte akrabası A.B.’nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Şüpheliler A.B.’nin evinin bahçe kapısına tabancalarla ateş açıp, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçsa da o anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kamera görüntülerini de inceleyerek tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden İ.K., saklandığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. İ.K.’nin, akrabası A.B. ile İstanbul’da aynı bölgede çiçek satışı yaptığı, bir süre önce de anlaşmazlık yaşadıkları için kavga ettikleri belirlendi. İ.K.’nin kavgada darbedildiği, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiği belirtildi.

Şüpheli İ.K.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, adresinde bulunmayan Halil İbrahim İ.’yi ise yakalama çalışmalarının sürüyor.