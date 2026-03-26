Tartıştığı sürücü gişelerde durunca yumrukla saldırdı: O anlar kamerada

İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan hafriyat tırı ile otomobilin sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tır şoförü tartıştığı otomobil sürücüsünü bir süre takip etti ve Fenertepe Gişeleri'nde durdukları sırada aracından inerek otomobile saldırdı. Otomobilin sürücü koltuğunun bulunduğu taraftaki cama çok sayıda yumruk atan tır şoförü, aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açmayan tır şoförü, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.