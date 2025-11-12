Yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil böyle çarptı!

Esenyurt Sultaniye 617 Sokak’ta 10 Kasım günü yolun karşısına geçmeye çalışan adama araç çarptı. Adam kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü ve otomobil içinde bulunan bir kişi adamın yardımına koştu. Olay yerine gelen yaralı adamın yakınları ile sürücü arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların ve sürücünün yardım etmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.