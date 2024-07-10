12 ilde zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

10 Temmuz 2024 08:00 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 08:18

Bir yanda yağmur bir yanda sıcak: Meteoroloji 16 il için sarı alarm verdi! İşte il il 10 Temmuz hava durumu

Bir yanda yağmur bir yanda sıcak: Meteoroloji 16 il için sarı alarm verdi! İşte il il 10 Temmuz hava durumu

Zehir tacirlerine geçit yok... Jandarma 12 ilde düğmeye bastı, 57 kişi yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-26” operasyonlarında; 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtti.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; 236 ekip, bin 596 personel ile hava araçları ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van olmak üzere 12 ilde "Narkoçelik-26” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 426 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 57 şüpheli yakalanırken 28’i tutuklandı ve 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.