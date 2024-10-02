Aileleri kayıp ihbarı yapmıştı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı
Kastamonu'da kaybolan 2 vatandaş, saatler sonra şarampole devrilmiş otomobillerinin içerisinde yaralı halde bulundu.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 2 şahıs, 5 saat sonra şarampole devrilmiş otomobillerinin içerisinde yaralanmış halde bulundu. Aktarılan bilgilere göre, Necati A. ve Remzi E.'den haber alamayan akrabaları dün akşam saatlerinde İhsangazi Emniyet'ine kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine iki şansın bulunması için ilçe genelinde çalışma başlattı.
YARALI HALDE SAATLERCE BEKLEMİŞLER
Arama çalışmaları sürerken, vatandaşlar Kuşçular Mahallesi'nde bir otomobilin şarampole yuvarlandığını ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 5 saattir kayıp olarak aranan Necati A. ve Remzi E.'yi şarampole devrilen otomobilde yaralı halde buldu.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Necati A. ve Remzi E. hastaneye kaldırıldı. İki vatandaşın tedavisi sürerken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.