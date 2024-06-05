Ankara'da tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

05 Haziran 2024 02:17 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 02:19

Ankara’nın Haymana ilçesinde gece saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle M.Y. ile Yılmaz A. arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, M.Y pompalı tüfekle Yılmaz A.'yı ve yanındaki kardeşi Ömer A'yı vurdu. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kardeşi Ömer A. ise ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından M.Y. jandarma ekiplerine teslim oldu. Öte yandan olayların büyümemesi için çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA aracı sevk edildi. Haymana Cumhuriyet Savcılığı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.