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Bağcılar'da önce eşini bıçaklayarak öldürdü sonra kendini ihbar etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ağustos 2024 00:23 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 00:50
Bağcılar&#039;da önce eşini bıçaklayarak öldürdü sonra kendini ihbar etti

Bağcılar'da eşiyle tartışan adam eşini bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayarak kendisinin yaptığını itiraf etti.

İstanbul, Bağcılar Yıldızktepe Mahallesi'ndeki olayda eşiyle tartışan İ.Ç. eşi K.Ç'yi bıçakladı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler şüpheliyi yakalarken, sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bağcılar'da önce eşini bıçaklayarak öldürdü sonra kendini ihbar etti - 1. Resim

Şüpheli İ.Ç, olay yerinde polise, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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