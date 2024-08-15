Bağcılar'da önce eşini bıçaklayarak öldürdü sonra kendini ihbar etti

15 Ağustos 2024 00:23 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 00:50

Küçükçekmece’de bir kadın eşi tarafından bıçaklandı! Polis zanlıyı linç edilmekten kurtardı

Küçükçekmece’de bir kadın eşi tarafından bıçaklandı! Polis zanlıyı linç edilmekten kurtardı

İstanbul, Bağcılar Yıldızktepe Mahallesi'ndeki olayda eşiyle tartışan İ.Ç. eşi K.Ç'yi bıçakladı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler şüpheliyi yakalarken, sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli İ.Ç, olay yerinde polise, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.