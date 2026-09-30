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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:11

Bartın'da film gibi operasyon! 8 ton titanyum bulundu, 800 bin dolara satılacaktı

Bartın'da polis ekipleri savcılık koordinesinde kaçakçılığın önlenmesi için harekete geçti. Operasyonlarda yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Titanyumun 800 bin dolara satılacağı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Bartın'da film gibi operasyon! 8 ton titanyum bulundu, 800 bin dolara satılacaktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:11

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında Bartın merkezde şüpheli A.B'ye ait adres ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirilirken, olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen A.B, S.Ç ve H.B yakalanarak gözaltına alındı.

Bartın'da film gibi operasyon! 8 ton titanyum bulundu, 800 bin dolara satılacaktı

AFAD ÖLÇÜMLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Ele geçirilen titanyumda radyasyon bulunup bulunmadığı, patlayıcı yada yanıcı bir tuzaklamanın olup olmadığını belirlemek için olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alındı.

ekiplerince insan sağlığı açısından herhangi bir radyasyon riski bulunup bulunmadığının tespitine yönelik ölçümler gerçekleştirilirken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerince yapılan incelemede, söz konusu maddenin yanıcı veya patlayıcı nitelikte olmadığı belirlendi.

Bartın'da film gibi operasyon! 8 ton titanyum bulundu, 800 bin dolara satılacaktı

TİTANYUMU 800 BİN DOLARA SATACAKLARDI

Şüphelilerin ellerindeki titanyumu yaklaşık 800 bin dolar karşılığında satmaya çalıştıkları tespit edildi. Mevcut titanyumun piyasa değerinin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen titanyuma el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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#Bartın
#afad
#Kom Şube Müdürlüğü
#Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı
#Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
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