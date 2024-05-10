Bingöl'de fırında kan donduran cinayet!

10 May 2024 00:05 - Güncelleme : 10 May 2024 00:18

İkinci göç dalgası: Gazzeliler çadırlarından dahi oldu!

İkinci göç dalgası: Gazzeliler çadırlarından dahi oldu!

Bingöl’de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Kültür Mahallesi'nde bulunan bir fırında öğleden sonra meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, fırında bulunan B.O.'ya silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı B.O.'yu ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. B.O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı ve saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.