Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar! Trafik altüst oldu

27 Kasım 2024 02:58 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 03:19

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazalar, trafiği aksattı. İstanbul istikameti karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralarında, aralarında eski milletvekili de var

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralarında, aralarında eski milletvekili de var

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar meydana geldi. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden tır, tünelden çıkarken başka bir tıra çarptı. Bir süre sonra aynı yönde giden otomobil ise refüjdeki kar kütlesine çarptı.

Kazalarda yaralanan olmazken, karayolları ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve bölgede tuzlama çalışması yapılmasının ardından yeniden sağlanmaya başladı.