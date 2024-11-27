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Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar! Trafik altüst oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Kasım 2024 02:58 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 03:19
Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar! Trafik altüst oldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazalar, trafiği aksattı. İstanbul istikameti karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar meydana geldi. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden tır, tünelden çıkarken başka bir tıra çarptı. Bir süre sonra aynı yönde giden otomobil ise refüjdeki kar kütlesine çarptı.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar! Trafik altüst oldu - 1. Resim

Kazalarda yaralanan olmazken, karayolları ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar! Trafik altüst oldu - 2. Resim

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve bölgede tuzlama çalışması yapılmasının ardından yeniden sağlanmaya başladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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