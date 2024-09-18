Bordür taşına çarpan otomobil devrildi, sürücü olay yerinden kaçtı

18 Eylül 2024 03:26 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 03:28

Burdur- Isparta karayolunda virajdan dönen bir otomobil, yol kenarında bulunan bordür taşının üzerine çıkarak devrildi. Sürücü aracı bırakıp olay yerini terk etti.

Burdur- Isparta​ Karayolu Dere Mahallesi Eski Antalya Caddesi girişinde saat 23.30 sıralarında kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sürücüsünün ismi bilinmeyen bir otomobil, Eski Antalya Caddesi üzerinden Burdur​ Isparta karayoluna çıkıp Antalya kavşağına dönmek istediği esnada kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşının üzerine çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerini terk ettiğini belirledi. Kaza sonrası inceleme başlatılırken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka çekildi.