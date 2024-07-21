Burdur’da mermer kesme makinasına sıkışan genç öldü!

21 Temmuz 2024 20:02 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:09

Burdur'un Tefenni ilçesinde çalıştığı fabrikada mermer kesme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında Tefenni ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana geldi.

MAKİNEYE SIKIŞTI

Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Hüseyin Mert Kök (23) mermer kesme makinasına sıkışarak ağır yaralandı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.