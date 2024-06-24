Bursa'da dehşet anları! Havai fişek kadınların arasında patladı: 4 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 03:17 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 03:44
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen şalvar şenliğinde meydana gelen olayda, atılan havai fişek kadınların arasında patladı. Yaşanan olay neticesinde 4 kişi yaralandı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde düzenlenen şalvar şenliğinde meydana geldi. Etkinlikte atılan havai fişek havalanıp oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı.
Olay sonucu E.K. (11), M.A. (23), N.K.(16) ve S.A. (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı