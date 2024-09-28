Caddede karşı karşıya geldiler, silahlı çatışma çıktı: 1'i ağır 2 yaralı

28 Eylül 2024 13:25 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 13:26

Karaman'da eski husumetli iki grup cadde üzerinde araçlarıyla karşılaştı. Çıkan silahlı çatışma sonucu 1'i ağır 2 yaralının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri saklandıkları köy evinde yakaladı.

Karaman’ın Hürriyet Mahallesi​ Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde husumetli iki grup karşı karşıya geldi. Cadde üzerinde H.B.U. (22) ve M.T.D. (22)’ye ait motosiklet​ seyir halindeyken husumetli oldukları M.Y. ve E.S'nin içinde bulunduğu çekici araçla karşılaştı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Bir süre sonra taraflar arasında silahlı çatışma​ çıktı. Çatışmada motosiklette bulunan H.B.U. ile M.T.D., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken M.Y. ve E.S. olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi ambulanslarla Karaman​ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarda M.T.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekibi de silahlı çatışmanın yaşandığı caddede boş kovan çalışması yaptı.

SAKLANDIKLARI KÖY EVİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalaya bilmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda M.Y. ve E.S. isimli şüphelilerin merkeze bağlı Değirmenbaşı köyünde bir evde saklandığı tespit edildi. Köye giden ekipler 2 şüpheliyi saklandıkları evde kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.