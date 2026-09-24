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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:25

CHP’li Berhan Şimşek kadına şiddet görüntüleri hakkında ilk kez konuştu: 'Namussuz, haysiyetsiz, şerefsiz...'

Cumhuriyet Halk Partisi Parti (CHP) Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı iddia edilen görüntülere ilişkin konuştu."O şerefsizlere söylüyorum buradan, şerefli şerefsizlere. Sizin birisi kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz 'şiddet yapan' olmuşuz. Haysiyetsiz, onursuzlar.” İfadelerini kullanırken, “O Sözcü TV'deki ana haberi sunan, 40 yıldır tanırım. Yazıklar olsun.” Diyerek sitem etti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:25

Bilecik ziyaretinde parti binasında İl Başkanı Kazım Yağmur ve teşkilat üyeleri ile bir araya gelen CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı ileri sürülen görüntüler hakkında konuştu.

HABERİN ÖZETİ

CHP’li Berhan Şimşek kadına şiddet görüntüleri hakkında ilk kez konuştu: 'Namussuz, haysiyetsiz, şerefsiz...'

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, Bilecik ziyaretinde kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı iddia edilen görüntülere sert tepki göstererek açıklamalarda bulundu.
Görüntülerin 2,5-3 yıl öncesine ait olduğunu ve videonun yalnızca yarısının yayınlandığını savunan Şimşek, Berhan üzerinden CHP örgütüne ve partiye yüklenilmesine müsaade etmeyeceğini belirtti.
Olay anına ilişkin olarak kafasına tabak atıldığını, kendisinin de ayağını salladığını ve komşular duymasın diye içeri götürdüklerini ifade etti.
Sözcü TV'deki ana haberi sunan kişiyi 40 yıldır tanıdığını belirterek haysiyet cellatlığı ve itibar suikastı yapıldığını söyledi.
Konuyla ilgili 4 tane dava açtığını ve bunların sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

“NAMUSSUZ, HAYSİYETSİZ, ŞEREFSİZ ŞEREFLİLERE SÖYLÜYORUM”

Şimşek, "Biz 86 milyonun partisiyiz. Günlerdir yollardayım, hangi otelde yattığım hangi otelde kalktığım belli değil. Arkamdan bin tane döndürülen dolaplara rağmen. 2,5-3 yıl önceki güvenlik kamerasını alıp videonun yarısını yayınlayıp 'kadına şiddet yaptı' diyen namussuz, haysiyetsiz, şerefsiz şereflilere de söylüyorum.

Berhan'ın üzerinden CHP örgütüne yükleneceksiniz, genel başkanlığa ve partime yükleneceksiniz buna müsaade etmem. Sığırcık yavruları. Bu yorumları yapanlar var, yazanlar var. Onurunuz, ahlakınız varsa, çoluğunuz çocuğunuz varsa, eşiniz, ananız, babanız, vicdanınız varsa şu yazdıklarınızı aynada kendinize söyleyin, Berhan Şimşek bunu hak ediyor mu?

“O SÖZCÜ TV'DEKİ ANA HABERİ SUNAN, 40 YILDIR TANIRIM. YAZIKLAR OLSUN”

Ben bugünün adamı değilim. 45 yıldır bu ülkenin tanıdığı bir insanım. Hırsızlığım, arsızlığım, şerefsizliğim, namussuzluğum yok. O şerefsizlere söylüyorum buradan, şerefli şerefsizlere. Sizin birisi kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz 'şiddet yapan' olmuşuz. Haysiyetsiz, onursuzlar, o Sözcü TV'deki ana haberi sunan, 40 yıldır tanırım. Yazıklar olsun. Bir insan bu kadar para için küçülür mü ya. Demez misiniz, bu insanın bir dünyası var, 'haysiyet cellatlığı yapıyoruz' demez misiniz? Demez misiniz ya, itibar suikastı yapıyoruz' demez misiniz?" diye konuştu.

“BEN İMAN ETMİŞ BİR İNSANIM”

Şimşek, açıklamasının devamında, "Dosyalarım burada, 4 tane dava açmışım ve sonuçlansın hepsi. Ama bunlar utanmazlar, yarın da başka bir şey söylerler. Burada geleceğimi il başkanım sosyal medyadan paylaşmış, hayasızca laflar, yazıktır ya. Sizin ananız, babanız, çocuğunuz, kardeşiniz yok mu, sizde hiç vicdan yok mu. Sizde ar etme duygusu yok mu. Sadece aldığınız para karşılığı kadar klavye silahşorluğu yapıyorsunuz. Ben iman etmiş bir insanım. Sizi Allah'a havale ediyorum. Bela okumuyorum, 'Allah belanızı versin' demiyorum; sizi Allah'a havale ediyorum" dedi.

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