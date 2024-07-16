Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Muharrem orucu iftarına katıldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Temmuz 2024 22:51 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 22:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhharem orucu iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına düzenlendi. Katılımcılarla beraber iftar yemeği öncesi dualar edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yer aldı. Erdoğan, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı