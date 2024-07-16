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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Muharrem orucu iftarına katıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Temmuz 2024 22:51 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 22:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye&#039;deki Muharrem orucu iftarına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhharem orucu iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına düzenlendi. Katılımcılarla beraber iftar yemeği öncesi dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Muharrem orucu iftarına katıldı - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yer aldı. Erdoğan, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Muharrem orucu iftarına katıldı - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Muharrem orucu iftarına katıldı - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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