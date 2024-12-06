Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç kızın kahreden ölümü! Isınmak için yaktığı mangal sonu oldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Aralık 2024 13:16 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:17

Diyarbakır'da banyoda ısınmak için mangal yakan genç kız, zehirlenerek hayatını kaybetti. Uzun süre banyodan çıkmayan kızı merak eden ailesi, kapıyı açınca şoke oldu. 16 yaşındaki N.S'nin öldüğü ortaya çıktı.