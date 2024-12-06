Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç kızın kahreden ölümü! Isınmak için yaktığı mangal sonu oldu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Aralık 2024 13:16 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:17
Diyarbakır'da banyoda ısınmak için mangal yakan genç kız, zehirlenerek hayatını kaybetti. Uzun süre banyodan çıkmayan kızı merak eden ailesi, kapıyı açınca şoke oldu. 16 yaşındaki N.S'nin öldüğü ortaya çıktı.
Kahreden olay Diyarbakır'da meydana geldi. 16 yaşındaki N.Ş. akşam saatlerinde girdiği banyoda ısınmak mangal yaktı. Mangaldan çıkan dumanlarla zehirlenen genç kız bir anda yere yığıldı.
AİLESİ BANYOYA GİRİNCE ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI
Uzun süre banyodan çıkmayan genç kızı merak eden ailesi banyo kapısını açınca kahreden olayda karşılaştı. Kızlarını yerde bulan aile büyük şok yaşadı. 16 yaşındaki N.Ş'nin dumandan zehirlenerek öldüğü anlaşıldı. Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı