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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:22

Fon soruşturmasında 11 tutuklama daha

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 45'e yükseldi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında 11 tutuklama daha
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:22

tarafından ’na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 daha tutuklandı, böylece sayısı 45'e yükseldi. 

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında 11 tutuklama daha

Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 45'e yükseldi.
Fon soruşturmasında 11 şüpheli daha tutuklandı.
Böylece tutuklu sayısı 45'e yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.

11 İSİM TUTUKLANDI

Şüphelilerden Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli, ise Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinin ardından tutuklandı.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

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#Gündem
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