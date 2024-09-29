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Gaziantep'te deterjan operasyonu: Piyasa değeri tam 2 milyon 955 bin TL

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 14:27
Gaziantep&#039;te deterjan operasyonu: Piyasa değeri tam 2 milyon 955 bin TL

Gaziantep'te jandarmanın operasyonları sonucunda piyasa değeri 2 milyon 955 bin TL'lik sahte deterjan ele geçirildi. 9 bin 850 kilo satışa hazır sahte markalı deterjanı piyasaya sürmeye çalışan zanlı yakalandı.

Gaziantep​'te jandarma​ ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda piyasa değeri 2 milyon 955 bin TL'lik sahte deterjan ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

SAHTE MARKALI DETERJAN

Yapılan titiz planlama, takip ve istihbari çalışmalar sonucunda Şehitkamil​ ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiği tespit edilmesinin üzerine 1 şüpheli şahsa ait işyerine yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon 955 Bin TL olan 9 bin 850 kilo satışa hazır sahte markalı deterjan ele geçirildi.

Olay ile ilgili M.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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