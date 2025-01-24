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Gökyüzünde heyecanlandıran anlar: Starlink uyduları Bitlis semalarında görüldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 01:49 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 01:52

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Bitlis'in Tatvan ilçesi ve Van Gölü semalarında görüldü.

Elon Musk​'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX​'in uzaya gönderdiği Starlink​ uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bitlis’in Tatvan​ ilçesi ve Rahva bölgesinden bakıldığında Van Gölü üzerinde birbiri ardına sıralanmış ışıkları görenler cep telefonları kameralarına sarıldı.

Gökyüzünde heyecanlandıran anlar: Starlink uyduları Bitlis semalarında görüldü - 1. Resim

Dikkat çekici görüntüleri ölümsüzleştiren vatandaşlar, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularını görüntülemeyi başardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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