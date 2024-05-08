Gördükleri manzara karşısında şoke oldular! Ayılar evleri savaş alanına çevirdi

08 May 2024 09:06 - Güncelleme : 08 May 2024 09:08

Bayburt'un Üzengili köyünde yaşayan vatandaşlar yayla evlerine geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler.

Eve birilerinin girdiğinden şüphelenen vatandaşlar duvarlarda, yataklarda, yerlerde ayının pençe izlerini görünce evlerine ayının girdiğini anladılar. Evlerinin darmadağın olduğunu gören vatandaşlar, evin dağınık halini, ayının izlerini cep telefonuyla kaydettiler.

EVİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMİŞLER

Savaş alanına dönen evi cep telefonuyla kaydeden Recep Aktürk isimli vatandaş, "Ayının izleri, burada da var izleri" diyerek türkü söyledi. O anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, şans eseri vatandaşların evlerde bulunmaması olası bir ayı saldırısının önüne geçti.