Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:25

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa'daki saldırı sonrası duyurdu: Provokatif paylaşımlar için 47 URL’ye erişim engeli talebi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da yaşanan silahlı saldırının ardından sosyal medyada halkı kışkırtmaya çalışan kötü niyetli ve provokatif paylaşımlara karşı operasyon başlatıldığını duyurdu. Yapay zeka destekli siber takip sonucunda 18 hesap tespit edilirken, 47 URL adresi için erişim engeli talebinde bulunuldu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa'daki saldırı sonrası duyurdu: Provokatif paylaşımlar için 47 URL’ye erişim engeli talebi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:25

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 'da yaşanan hadisenin ardından, acıyı istismar eden kötü niyetli ve provokatif paylaşımlara karşı çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

SİBER VATAN'DA 7/24 TAKİP: 18 HESAP TESPİT EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğünü aktaran Çiftçi, "Saldırı içerikli paylaşımda bulunan 6 yurt içi hesap tespit edilerek ilgili il birimi, Asayiş Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza, provokatif ve dezenformatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 11'i yurt içi, 1'i yurt dışı olmak üzere 12 hesap ise ilgili il birimi, Güvenlik Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza gönderildi. Böylece konuya ilişkin 17'si yurt içi, 1'i yurt dışı olmak üzere toplam 18 hesap tespit edildi." açıklamasında bulundu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordinasyon sağlandığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"47 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Ayrıca , ve 'da toplanmaya yönelik çağrı içeren paylaşım tespit edilerek ilgili il birimleri ve Güvenlik Daire Başkanlığımız bilgilendirildi. Milletimizin acısını istismar ederek huzurumuzu bozmaya çalışan kötü niyetli girişimlere, provokasyona ve dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz. Siber Vatan'da da karanlık ellere geçit vermeyeceğiz."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2102439654960042041

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama
Manisa'daki okul saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ailelere uyarısı akıllara geldi: "Çocuklarınızı mutlaka takip edin"
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İstanbul
#izmir
#ankara
#manisa
#mustafa çiftçi
#Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.