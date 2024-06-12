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Isparta'da gece kulübünde yangın

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Haziran 2024 07:12 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 07:40
Isparta&#039;da gece kulübünde yangın

Isparta'da bir gece kulübünde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak'taki bir gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Isparta'da gece kulübünde yangın - 1. Resim

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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