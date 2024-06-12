Isparta'da gece kulübünde yangın

12 Haziran 2024 07:12 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 07:40

İzmir'de yangın faciası: 5 dönüm zeytinlik alan kül oldu

İzmir'de yangın faciası: 5 dönüm zeytinlik alan kül oldu

Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak'taki bir gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.