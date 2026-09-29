İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik yeni bir operayon düzenlendi.
Yürütülen çalışmalarda, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü ve ardışık arama kayıtları bulunan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.