Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik yeni bir operayon düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'ye yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de gerçekleştirildi. Şüphelilerin örgüt mensuplarıyla irtibatları, Bank Asya hesap hareketleri, ankesörlü/ardışık arama kayıtları ve örgütte sorumlu düzeyde faaliyetleri tespit edildi. Şüphelilere ait kayıtların gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde yer aldığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Yürütülen çalışmalarda, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü ve ardışık arama kayıtları bulunan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.