İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 80'e dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ANADOLU YAKASI'NDA YÜZDE 80'E DAYANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞANDI

Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti. Yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.