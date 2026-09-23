İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 80'e dayandı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.
Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti. Yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.