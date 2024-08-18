İzmir, Bolu, Muğla, Manisa... Ciğerlerimiz alev alev yanıyor | Orman yangınlarında son durum
Ekiplerin 8 noktada devam eden orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğü İzmir'de yangınla mücadele 4. güne girildi. Aydın, Muğla, Bolu ve Manisa'daki orman yangınları da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, 8 noktada yangın olduğunu bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığı belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise orman yangınlarına sebep olduğu şüphesiyle 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'da ise 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.
- İZMİR'İN 3 İLÇESİ YANIYOR
- ALEVLERLE MÜCADELE 4. GÜN
- URLA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
- İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
- MSB'DEN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
- ALEVLER İHA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
18.08.2024 09:40
İZMİR'İN 3 İLÇESİ YANIYOR
İzmir’in Karşıyaka, Menderes, Urla ilçelerinde orman yangınlarına devam ediyor. Alevlere günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı. Yerleşim yerlerine sıçrayan, 16 evin ve çok sayıda iş yerinin yandığı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’ndaki yangın ise 3 gündür devam ediyor.
18.08.2024 09:26
ALEVLERLE MÜCADELE 4. GÜN
Birçok noktada 4 gün önce başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlardaki son durum ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Gecenin karanlığından, günün ilk ışıklarına... Yangının başladığı andan itibaren Ormanın Kahramanları cansiparane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız devam ediyor"
18.08.2024 05:00
URLA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.
18.08.2024 04:00
İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Urla ilçesinde bir sitenin tahliye edildiğini aktaran Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.
18.08.2024 00:10
MSB'DEN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı, 8 noktada devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınabilmesi için için söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi.
18.08.2024 00:01
ALEVLER İHA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler İHA kamerası tarafından görüntülendi.
Yer: İzmir