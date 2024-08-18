İzmir, Bolu, Muğla, Manisa... Ciğerlerimiz alev alev yanıyor | Orman yangınlarında son durum

18 Ağustos 2024 09:27 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 09:50

Canlı Anlatım Özeti İZMİR'İN 3 İLÇESİ YANIYOR

ALEVLERLE MÜCADELE 4. GÜN

URLA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

MSB'DEN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

ALEVLER İHA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

18.08.2024 09:40

İZMİR'İN 3 İLÇESİ YANIYOR

İzmir’in Karşıyaka, Menderes, Urla ilçelerinde orman yangınlarına devam ediyor. Alevlere günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı. Yerleşim yerlerine sıçrayan, 16 evin ve çok sayıda iş yerinin yandığı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’ndaki yangın ise 3 gündür devam ediyor.

18.08.2024 09:26

ALEVLERLE MÜCADELE 4. GÜN

Birçok noktada 4 gün önce başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlardaki son durum ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Gecenin karanlığından, günün ilk ışıklarına... Yangının başladığı andan itibaren Ormanın Kahramanları cansiparane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız devam ediyor"

18.08.2024 05:00

URLA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.

18.08.2024 04:00

İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Urla ilçesinde bir sitenin tahliye edildiğini aktaran Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

18.08.2024 00:10

MSB'DEN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, 8 noktada devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınabilmesi için için söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

18.08.2024 00:01

ALEVLER İHA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler İHA kamerası tarafından görüntülendi.

Yer: İzmir