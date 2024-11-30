İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Deniz yüzeyi siyah yağ tabakası ile kaplandı

30 Kasım 2024 01:37 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 01:40

İzmir'in Karşıyaka Vapur İskelesi civarında sabah saatlerinde korkutan bir görüntü meydana geldi. Deniz yüzeyinde yoğun bir yakıt kokusunun yanı sıra siyah renkte bir yağ tabakası gözlemlendi.

İzmir​ körfezi, şimdi de petrol atıklarıyla kirleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü'nün Karadan Müdahale Ekibi, bu sabah erken saatlerde yaptığı denetimler sırasında Karşıyaka Vapur İskelesi çevresinde yoğun bir yakıt kokusu ve deniz yüzeyinde siyah renkli yağ tabakası keşfetti.

PETROL KAYNAKLI ATIK TESPİT EDİLDİ

Durumun fark edilmesinin ardından temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, ilk olarak tehlikeli maddeleri emme özelliklerine sahip sosis şeklindeki yüzer bariyerlerle kirli alanı çevreleyip, yayılmasını engelledi. Ardından, emici özellikli örtü pedlerle deniz yüzeyindeki kirlilik temizlendi. Yapılan incelemede kirliliğin petrol kaynaklı atıklardan kaynaklandığı belirlendi.

Kirlilik kaynağının tespiti ve denetimi için ilgili kurumlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı'na bilgilendirme yapıldı.

"KÖRFEZİN TEMİZLENMESİ SADECE BİZE YÜKLENEMEZ"

Olayla ilgili bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay​ şu açıklamalarda bulundu:

Bugün yaşadığımız bu durum, daha önce sıkça dile getirdiğimiz çevresel tehditlerin somut bir örneği oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Bilim Kurulu tarafından hazırlanan eylem planına karşı yapılan itirazlara da dikkat çekmiştik. İzmir Körfezi’nin temizlenmesi sorumluluğu sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüklenemez. Bakanlık ve merkezi idarenin üzerine düşen görevleri yerine getirmeden bu sorunu çözmek mümkün değildir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, arıtma tesislerine dair en küçük söylentilerde ceza kesmeye hızla koşarken, kirletici faaliyetlere karşı önlem almadığı sürece bizlerin tek başına bu mücadeleyi vermesi boşuna olacaktır.